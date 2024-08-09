Стал известен потенциальный соперник Чжилея

У китайца есть реванш с новозеландским боксером.

Известный промоутер Фрэнк Уоррен высказался о будущем временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Чжана Чжилея.

По словам функционера, у китайца есть опция реванша с Джозефом Паркером.

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"У Чжана Чжилея есть пункт о реванше с Паркером. Чжилей хочет этого, они хотят устроить этот бой, поэтому он должен состояться, ведь у них есть пункт о реванше", - сказал Уоррен для Seconds Out.

Напомним, в марте Паркер победил Чжилея решением большинства судей. После этого китаец одержал досрочную победу над Деонтеем Уайлдером.

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