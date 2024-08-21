"Он заслужил": Малиньяджи отреагировал на новость о следующем бое Богачука

Эксперт рад, что украинец выйдет в ринг в Саудовской Аравии.

Бывший чемпион двух дивизионов Пол Малиньяджи поделился мнением о будущем Сергея Богачука.

Эксперт рад, что украинец проведет следующий бой в андеркарде реванша Александр Усик - Тайсон Фьюри.

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"Я сомневаюсь, что ему дадут соперника, которого он не сможет не вынести. Богачук заслужил это. Он заслуживает принимать участие в больших вечерах бокса.

Я рад, что Турки Аль аш-Шейх обратил на него внимание. Просто у Сергея был близкий бой с Верджилом Ортисом, в котором он себя хорошо зарекомендовал", - приводит слова Малиньяджи Boxing News 24/7.

Напомним, Ортис победил Богачука решением большинства судей (113-113, 114-112, 114-112).

Ранее промоутер Богачука объяснил, почему победа Ортиса незаслуженная.

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