Мейвезер оказался почти на 10 кг легче Джона Готти ІІІ перед выставочным боем

THE FINAL FACE OFF ⚔️🔥 #MayweatherGotti | Aug 24 | Live on DAZN: click link in bio to buy pic.twitter.com/30C6g2kgwq

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...