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Мейвезер оказался почти на 10 кг легче Джона Готти ІІІ перед выставочным боем

Бойцы проведут реванш, ведь прошлый поединок завершился потасовкой.
Сегодня, 09:40
Джон Готти ІІІ и Флойд Мейвезер / Getty Images
Джон Готти ІІІ и Флойд Мейвезер / Getty Images

Бывший чемпион мира Флойд Мейвезер и Джон Готти ІІІ провели церемонию взвешивания перед выставочным поединком.

Легендарный боксер показал на весах 72,9 кг, а Готти ІІІ – 82,3 кг. Бойцы договорились боксировать без весовых лимитов.

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Бой проведут в Мехико, Мексика, в ночь на 25 августа. 

В июне прошлого года они уже проводили поединок, но все завершилось потасовкой команд бойцов.

Отметим, что Готти ІІІ – внук бывшего главы мафиозного клана Гамбино.

Ранее было названо единственное условие, при котором состоится третий бой Усик – Джошуа.

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