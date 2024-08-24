Мейвезер оказался почти на 10 кг легче Джона Готти ІІІ перед выставочным боем

Бывший чемпион мира Флойд Мейвезер и Джон Готти ІІІ провели церемонию взвешивания перед выставочным поединком.

Легендарный боксер показал на весах 72,9 кг, а Готти ІІІ – 82,3 кг. Бойцы договорились боксировать без весовых лимитов.

THE FINAL FACE OFF ⚔️🔥#MayweatherGotti | Aug 24 | Live on DAZN: click link in bio to buy pic.twitter.com/30C6g2kgwq — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 23, 2024

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Бой проведут в Мехико, Мексика, в ночь на 25 августа.

В июне прошлого года они уже проводили поединок, но все завершилось потасовкой команд бойцов.

Отметим, что Готти ІІІ – внук бывшего главы мафиозного клана Гамбино.

Ранее было названо единственное условие, при котором состоится третий бой Усик – Джошуа.

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