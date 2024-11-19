iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник сборной Албании обозначил главную задачу на матч с Украиной

Игрок албанской команды рассчитывает на позитивное завершение группового раунда Лиги наций.
Сегодня, 10:35
Ардиан Исмайли / Getty Images
Ардиан Исмайли / Getty Images

Защитник сборной Албании Ардиан Исмайли поделился ожиданиями от заключительного матча в группе Лиги наций против Украины.

По словам футболиста, этот поединок его команда нацелена завершить победой.

Читай также: Без форварда Динамо: Ребров огласил заявку Украины на матч с Албанией

"Все как всегда для наших болельщиков. Наш стадион всегда заполнен, и каждая приезжающая в Албанию команда находится под давлением благодаря нашим фанатам.

У нас есть несколько опций в этом матче, но наша цель - одержать победу, потому что мы хотим выиграть группу или же финишировать на втором месте", - приводит слова Исмайли Суспільне Спорт.

Напомним, что матч шестого тура группового раунда Лиги наций между Албанией и Украиной состоится во вторник, 19 ноября, в Тиране на арене Air Albania. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Албания - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Албании

Статьи по теме

Италия - Украина: онлайн-трансляция матча молодежных сборных Италия - Украина: онлайн-трансляция матча молодежных сборных
Албания - Украина: сборные выбрали формы на матч Лиги наций Албания - Украина: сборные выбрали формы на матч Лиги наций
Албания - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций Албания - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
s1mple з Falcons не змогли вийти на Shanghai Major 2024 s1mple з Falcons не змогли вийти на Shanghai Major 2024
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" завершат групповой этап Лиги наций поединком с Албанией
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Европа13:30
Италия - Украина: онлайн-трансляция матча молодежных сборных
Киберспорт13:05
s1mple з Falcons не змогли вийти на Shanghai Major 2024
Лига наций12:55
Албания - Украина: сборные выбрали формы на матч Лиги наций
Лига наций12:45
Албания - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Бокс12:31
Майкл Баффер оценил победу Джейка Пола над Тайсоном
Украина12:30
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" завершат групповой этап Лиги наций поединком с Албанией
Лига наций12:20
Албания - Украина: где смотреть матч Лиги наций
НБА12:10
Алексей Лень: статистика и результаты баскетболиста
Бокс11:45
Названы гонорары Усика и Фьюри за реванш
Украина11:15
"Оборванное чучело": Алиев отреагировал на решение суда в деле тимощука
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK