Защитник сборной Албании обозначил главную задачу на матч с Украиной
Защитник сборной Албании Ардиан Исмайли поделился ожиданиями от заключительного матча в группе Лиги наций против Украины.
По словам футболиста, этот поединок его команда нацелена завершить победой.
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"Все как всегда для наших болельщиков. Наш стадион всегда заполнен, и каждая приезжающая в Албанию команда находится под давлением благодаря нашим фанатам.
У нас есть несколько опций в этом матче, но наша цель - одержать победу, потому что мы хотим выиграть группу или же финишировать на втором месте", - приводит слова Исмайли Суспільне Спорт.
Напомним, что матч шестого тура группового раунда Лиги наций между Албанией и Украиной состоится во вторник, 19 ноября, в Тиране на арене Air Albania. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Албания - Украина.
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