"Оборванное чучело": Алиев отреагировал на решение суда в деле тимощука

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев высказался по поводу анатолия тимощука, выигравшего Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

По словам Александра, предатель больше никогда не вернется в Украину.

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"У нас есть президент УАФ, пусть думает, что делать дальше. Мое мнение – Тимощуку уже ничего не поможет, но я этого решения не приветствую. Он не заслуживает ничего! Даже чтобы о его фамилии у нас вспоминали.

Тимощук в Украину не приедет. Он обещанное, сцикливое чучело. А если даже приедет, то вы знаете, что с ним сделает народ, в том числе и я. Мы его на части разорвем! Я уверен, что это обосранное чучело никогда в жизни сюда не приедет", - сказал Алиев для sport-express.ua.

Напомним, жена легенды Шахтера подала на развод.

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