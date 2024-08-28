Промоутер Дюбуа відреагував на твердження, що той буде швидко нокаутований Джошуа

Френк Воррен, промоутер чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, висловився про майбутній поєдинок проти Ентоні Джошуа.

Представник боксера відреагував на заяву Тоні Беллью, що Ей Джей швидко нокаутує свого суперника.

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"Побачимо, чи станеться це. У кожного є своя думка. У Беллью є своя думка. Я хочу, щоб Ей Джей бив справа, тому що в такому разі будуть контратаки, і у нього виникнуть проблеми.

Я очікую, що вони обидва будуть агресивними на початку бою. Чи це буде шахова партія? Ні, у них не така ментальність. Джошуа не захоче битися на задній нозі, це точно. І Дюбуа витримав удари у перших раундах бою з Хрговічем. Мені не подобалося на це дивитися, але він їх витримав", - сказав Воррен у коментарі BoxNation.

Бій Дюбуа - Джошуа відбудеться 21 вересня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Раніше промоутер Дюбуа висловив упевненість у перемозі над Джошуа.

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