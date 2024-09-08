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"С ним что-то случилось в первом бою": Тренер жертвы Усика оценил шансы Фьюри в реванше

Специалист спрогнозировал, как сложится повторный поединок украинца и британца.
Сегодня, 09:59
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Дон Чарльз, тренер Даниэля Дюбуа, высказался о реванше между бывшим чемпионом в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Специалист считает, что британец сделает правильные выводы из поражения и ему по силам одолеть украинца в повторном бою.

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"Я верю, что Тайсон исправит свои ошибки и победит. С ним что-то случилось в первом бою, он словно забрал ногу с педали газа. Первый бой был близким, не считая девятого раунда. Хотя Тайсону повезло, ведь другой рефери мог бы остановить поединок.

Тайсон не использовал много вещей в первом бою. Даже свои габариты, что меня удивило. Верю, что Тайсон и его лагерь сделают все правильно, чтобы победить в реванше" - сказал Чарльз в комментарии YouTube-каналу Queensberry Promotions.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Дюбуа хочет получить реванш с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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