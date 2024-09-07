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"Нужно исправить ошибки": Дюбуа хочет получить реванш с Усиком

Британский боксер считает, что готов поквитаться с украинцем за поражение.
Сегодня, 18:28
Дюбуа уступил Усику / Getty Images
Дюбуа уступил Усику / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа рассчитывает провести реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком, от которого он потерпел досрочное поражение в августе 2023 года.

Британский боксер считает, что сейчас ему по силам разобраться с украинцем.

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"Мне нужно выйти на ринг и исправить свои ошибки. У нас с Усиком однозначно осталось незаконченное дело, и это часть моего восхождения на вершину. Перед этим я был в темном месте, но я выхожу на свет. Так что мне нужно реваншироваться за это поражение.

Если я побью Джошуа, то это поднимет меня в топ-3. Это наверняка сделает меня королем", - приводит слова Дюбуа Sky Sports.

Напомним, что в ближайшем бою Даниэль Дюбуа 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне встретится с Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Усик посетит бой Джошуа - Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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