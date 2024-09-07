iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я потряс его ударом по корпусу": Дюбуа вспомнил скандальный эпизод в бою с Усиком

Британский боксер считает свои действия в поединке законными.
Сегодня, 19:38
Дюбуа проиграл Усику / Getty Images
Дюбуа проиграл Усику / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа вспомнил свой скандальный удар ниже пояса в бою с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Британский боксер продолжает натаивать, что его действия не были запрещенными, а эпизод неправильно расценили.

Читай также: Дюбуа одним ударом уничтожил подарок на день рождения с изображением Джошуа

"Дал ли я Усику более тяжелый бой, чем Энтони Джошуа в их двух поединках? Я не уверен. Знаю, что я однозначно потряс его ударом по корпусу, но он схватился за яйца.

Теперь это в прошлом. Знаете, я стал лучше после этого, и я думаю, что два моих последних поединка были тестами, боями, которые создали меня, усилили меня, укрепили мой характер. Теперь я готов выйти и защитить этот пояс", - сказал Дюбуа в комментарии BoxNation.

Ранее сообщалось, что Дюбуа хочет получить реванш с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Нужно исправить ошибки": Дюбуа хочет получить реванш с Усиком "Нужно исправить ошибки": Дюбуа хочет получить реванш с Усиком
Дюбуа одним ударом уничтожил подарок на день рождения с изображением Джошуа Дюбуа одним ударом уничтожил подарок на день рождения с изображением Джошуа
Жена Усика прокомментировала удар рф по Полтаве Жена Усика прокомментировала удар рф по Полтаве
The International 2024: Xtreme - Liquid, Falcons - Tundra в четвертьфиналах верхней сетки The International 2024: Xtreme - Liquid, Falcons - Tundra в четвертьфиналах верхней сетки
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги наций (Нидерланды - Босния, Германия - Венгрия), поединок Украины и Ворскла в Лиге чемпионов
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Киберспорт23:11
The International 2024: Xtreme - Liquid, Falcons - Tundra в четвертьфиналах верхней сетки
Киберспорт22:56
NaVi - Eternal Fire: онлайн-трансляция матча на ESL Pro League Season 20
Европа22:55
Анчелотти рассказал, когда должен завершить карьеру тренера
Европа22:35
"Все еще достоин": 38-летний Руни положил красивый гол в матче легенд МЮ и Селтика
Олимпийские игры22:03
Женская сборная по фехтованию на шпаге снова выиграла серебро Паралимпиады
Лига наций21:34
Украина - Албания: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Олимпийские игры21:24
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсмены завоевали уже 79 наград
Олимпийские игры21:21
Украина завоевала сразу две медали в плавании вольным стилем
Европа21:04
Будущие соперники Украины: Грузия разгромила Чехию в матче-повторе группового этапа Евро-2024
Лига наций20:59
Англия без Саутгейта уверенно одолела Ирландию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK