"Я потряс его ударом по корпусу": Дюбуа вспомнил скандальный эпизод в бою с Усиком

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа вспомнил свой скандальный удар ниже пояса в бою с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Британский боксер продолжает натаивать, что его действия не были запрещенными, а эпизод неправильно расценили.

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"Дал ли я Усику более тяжелый бой, чем Энтони Джошуа в их двух поединках? Я не уверен. Знаю, что я однозначно потряс его ударом по корпусу, но он схватился за яйца.

Теперь это в прошлом. Знаете, я стал лучше после этого, и я думаю, что два моих последних поединка были тестами, боями, которые создали меня, усилили меня, укрепили мой характер. Теперь я готов выйти и защитить этот пояс", - сказал Дюбуа в комментарии BoxNation.

Ранее сообщалось, что Дюбуа хочет получить реванш с Усиком.

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