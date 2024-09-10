Чисора сообщил, когда завершит карьеру боксера

Бывший соперник Усика и Кличко хочет войти в историю.

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (35-13, 23 КО) высказался о своей карьере.

По словам спортсмена, он намерен провести 50 поединков, после чего покинет бокс.

"Честно говоря, я не знаю, но у меня в голове 50 боев. Я должен провести 50 поединков. Да, я закончу карьеру после 50 боев. Сто процентов, что я уйду", - приводит слова Чисоры talkSPORT.

Дерек последний бой провел в июле этого года, победив Джо Джойса.

Ранее Сиренко назвал двух самых перспективных украинских супертяжеловесов.

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