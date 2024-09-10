Чисора сообщил, когда завершит карьеру боксера
Бывший соперник Усика и Кличко хочет войти в историю.
Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (35-13, 23 КО) высказался о своей карьере.
По словам спортсмена, он намерен провести 50 поединков, после чего покинет бокс.
"Честно говоря, я не знаю, но у меня в голове 50 боев. Я должен провести 50 поединков. Да, я закончу карьеру после 50 боев. Сто процентов, что я уйду", - приводит слова Чисоры talkSPORT.
Дерек последний бой провел в июле этого года, победив Джо Джойса.
Ранее Сиренко назвал двух самых перспективных украинских супертяжеловесов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!