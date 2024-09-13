"Мне уже скучно стало": Усик вспомнил подготовку к первому бою с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик вспомнил свой тренировочный лагерь перед первым боем с Тайсоном Фьюри, в котором он одержал победу раздельным решением судей в мае 2024 года.

Украинский боксер остался доволен своей подготовкой, но единственными неприятными моментами были постоянные переносы поединка.

Читай также: Усик: С удовольствием стал бы министром спорта – и я стану им

"Для меня нет разницы в том, что он увидел в бою обо мне. Главное - что я увидел о нем. Тренер, вся моя команда - мы уже посмотрели бой в записи. У меня есть своя корректировка работы, у тренера - своя. И в этом мы сделаем что-то новое.

Все, что мы планировали, мы все это сделали. Все зависело только от того, как будет вести себя мой оппонент. Он вел себя ровно настолько свободно, насколько мы ему позволяли. То есть мой оппонент ведет себя так, как позволяю я.

Мы сделали все, к чему готовились, и все, что я тренировал. Но мы сделали немного больше работы, чем планировали, потому что наш лагерь длился не три-четыре месяца, как всегда, а девять. То есть был бой - перенесли, снова дату наложили - перенесли, опять дата - Тайсон травмировался. Все это переносилось, переносились, переносилось, и если честно, мне уже скучно стало в том лагере, мы меняли определенную работу. Но мы сделали все, что планировали, и, слава богу, победа есть", - сказал Усик в комментарии Kanał Sportowy.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Усик начал тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!