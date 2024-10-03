Брэдли назвал Фьюри секрет победы над Усиком

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли заявил, что Тайсон Фьюри может победить обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам эксперта, британец окажется сильнее, если будет более серьезно и внимательно вести себя на ринге.

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"У Фьюри есть несколько стилей и подходов, которые он может использовать. В первом бою он решил, что хочет боксировать с Усиком. Фьюри боксировал за задней ноге, двигался. Он дрался чрезвычайно хорошо, и я не понимаю, почему ему к этому не вернуться. Фьюри нужно только контролировать свои выходки.

Если он сумеет это сделать и не будет тратить энергию на кривляние, показуху и так далее, то сможет использовать часть этой энергии позже в бою, когда она ему потребуется, чтобы одержать победу. И еще ему нужно оставаться сосредоточенным. Фьюри потерял концентрацию на долю секунды, и это все, что понадобилось Усику", - приводит слова Брэдли ProBox TV.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри заявил, что собирается сделать с Усиком в реванше.

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