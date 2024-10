Менеджер Усика сравнил Фьюри с путиным и послал Тайсона

Эгис Климас, менеджер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, обратился к Тайсону Фьюри.

Функционер отреагирвал на оскорбления со стороны британца, который прямым текстом послал Усика, его промоутера Александра Красюка, Климаса и даже всех фанатов украинского боксера.

Климас сравнил "Цыганского короля" с президентом россии владимиром путиным.

"Звучит, как путин. Если ты не со мной, то иди на х*р, это означает, что ты против меня. Дружище, сам иди на х*р", - написал Климас.

Sounds like putin, if you are not with me fuck you, and it means you against me. You pal, fuck you back!!! https://t.co/xU7YxqnIqU