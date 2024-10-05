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"Гранитный подбородок": Майкл Баффер назвал супертяжеловеса, который впечатлил его

Баффер впечатлен представителем Конго.
Сегодня, 21:15
Мартин Баколе / Getty Images
Мартин Баколе / Getty Images

Легендарный американский ринг-анонсер Майкл Баффер высказался по поводу конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе.

Эксперт похвалил боксера и признался, что хотел бы видеть чаще его выступления.

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"Это супертяжеловес, которого я сейчас хочу видеть чаще. Он очень меня впечатлил в Лос-Анджелеса в карде Кроуфорда на Riyadh Season. Гранитный подбородок, навыки и мощь", - написал Баффер.

Ранее Тайсон Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере.

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