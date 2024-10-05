"Гранитный подбородок": Майкл Баффер назвал супертяжеловеса, который впечатлил его
Легендарный американский ринг-анонсер Майкл Баффер высказался по поводу конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе.
Эксперт похвалил боксера и признался, что хотел бы видеть чаще его выступления.
Читай также: Фьюри признался, поменяет ли тренера после поражения от Усика
"Это супертяжеловес, которого я сейчас хочу видеть чаще. Он очень меня впечатлил в Лос-Анджелеса в карде Кроуфорда на Riyadh Season. Гранитный подбородок, навыки и мощь", - написал Баффер.
This is a Heavyweight I want to see more of right now!— Michael Buffer (@Michael_Buffer) October 4, 2024
He really impressed me in L.A. on the @RiyadhSeason Crawford card! Granite chin, skill & power!
“LET’S GET READY TO RUMBLE!”®@boxxer @benjshalom @Turki_alalshikh
Photo from @BoxRec pic.twitter.com/qB2dqtONbr
Ранее Тайсон Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!