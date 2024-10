"Гранитный подбородок": Майкл Баффер назвал супертяжеловеса, который впечатлил его

Легендарный американский ринг-анонсер Майкл Баффер высказался по поводу конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе.

Эксперт похвалил боксера и признался, что хотел бы видеть чаще его выступления.

"Это супертяжеловес, которого я сейчас хочу видеть чаще. Он очень меня впечатлил в Лос-Анджелеса в карде Кроуфорда на Riyadh Season. Гранитный подбородок, навыки и мощь", - написал Баффер.

This is a Heavyweight I want to see more of right now!

He really impressed me in L.A. on the @RiyadhSeason Crawford card! Granite chin, skill & power!

“LET’S GET READY TO RUMBLE!”®@boxxer @benjshalom @Turki_alalshikh

Photo from @BoxRec pic.twitter.com/qB2dqtONbr