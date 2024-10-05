iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер не без проблем победил Торино, играя в большинстве

"Нерадзурри" одержали триумф в голевой перестрелке.
Вчера, 23:50
Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес / Getty Images
Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес / Getty Images

В рамках 6-го тура Серии А Интер встретился с Торино.

Первым важным событием в этом матче стало удаление в составе Торино. Свою команду подвел Гильермо Марипан.

После этого коллектив Симоне Индзаги повел в счете, а затем и удвоил свое преимущество. Оба гола забил Маркус Тюрам.

Впрочем, сразу же после второго гола французского нападающего «быки» отыграли один мяч благодаря усилиям Дувана Запаты.

Во втором тайме тот же Тюрам оформил хет-трик, но проблемы у «нерадзурри» все равно возникли, ведь в последние минуты матча в их ворота назначили пенальти, который реализовал Никола Влашич.

В итоге, миланский коллектив все же сумел довести игру до победного результата и добыл важные три очка.

Интер - Торино 3:2

Голы: Тюрам, 25, 35, 60 - Сапата, 36, Влашич (пен), 88

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер торино

Статьи по теме

Интер установил ценник на лидера команды, которым Манчестер Сити хочет заменить Родри Интер установил ценник на лидера команды, которым Манчестер Сити хочет заменить Родри
Сити может подписать хавбека сборной Италии вместо травмированного Родри Сити может подписать хавбека сборной Италии вместо травмированного Родри
Милан вырвал победу над Интером в конце матча Милан вырвал победу над Интером в конце матча
Рома Довбика объявила о назначении нового главного тренера Рома Довбика объявила о назначении нового главного тренера
Помочь журналистам

Видео

Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед
Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, поединки Ливерпуля, Арсенала, Манчестер Сити, Реала, Интера, Байера и Боруссии Д
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Верес обыграл Зарю, Александрия и Рух, Колос и Левый Берег поделили очки
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров

Последние новости

Другие страны01:02
Интер Майами с Кривцовым и Месси вырвал победу над Торонто
Бокс00:34
Фьюри послал менеджера Усика на*** за сравнение с путиным
Европа00:02
Реал с "сухим матчем" Лунина обыграл Вильярреал
Вчера, 23:50
Европа23:50
Интер не без проблем победил Торино, играя в большинстве
Европа23:23
Звезда Манчестер Юнайтед объявил о том, что станет отцом
Европа22:59
Футболист сборной Грузии установил уникальное достижение накануне матчей с Украиной
22:50
ЧМ-2024 по футзалу: Украина - Франция в матче за бронзу, Бразилия - Аргентина в финале
Другие страны22:46
Кривцов впервые за три матча в старте Интер Майами, Месси и Суарес - в запасе
22:30
Тренер сборной Украины оценил силу Франции перед матчем за бронзу на ЧМ-2024
Европа21:59
"Он - единственный": бывший форвард Ромы оценил перспективы Довбика в клубе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK