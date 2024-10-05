Интер не без проблем победил Торино, играя в большинстве

В рамках 6-го тура Серии А Интер встретился с Торино.

Первым важным событием в этом матче стало удаление в составе Торино. Свою команду подвел Гильермо Марипан.

После этого коллектив Симоне Индзаги повел в счете, а затем и удвоил свое преимущество. Оба гола забил Маркус Тюрам.

Впрочем, сразу же после второго гола французского нападающего «быки» отыграли один мяч благодаря усилиям Дувана Запаты.

Во втором тайме тот же Тюрам оформил хет-трик, но проблемы у «нерадзурри» все равно возникли, ведь в последние минуты матча в их ворота назначили пенальти, который реализовал Никола Влашич.

В итоге, миланский коллектив все же сумел довести игру до победного результата и добыл важные три очка.

Интер - Торино 3:2

Голы: Тюрам, 25, 35, 60 - Сапата, 36, Влашич (пен), 88

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