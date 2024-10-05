Футболист сборной Грузии установил уникальное достижение накануне матчей с Украиной

В рамках Лиги 1 Сент-Этьен встретился с Осером и победил со счетом 3:1.

Хет-триком за "зеленых" отметился грузинский нападающий Зурико Давиташвили. Это были его первые голы в сезоне

Форвард сборной Грузии установил уникальное достижение, став первым представителем своей страны, забившим три мяча в одном матче в рамках французского чемпионата. Отметим, что в элитном дивизионе Франции также играет Жоржес Микаутадзе.

Напомним, Грузия сыграет со сборной Украины в рамках Лиги наций уже 11 и 16 октября. Ранее сообщалось, что дебютный вызов в сборную получил полузащитник Александрии .

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