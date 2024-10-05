iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Футболист сборной Грузии установил уникальное достижение накануне матчей с Украиной

Зурико Давиташвили отметился хет-триком в матче Лиги 1.
Вчера, 22:59
Зурико Давиташвили / Getty Images
Зурико Давиташвили / Getty Images

В рамках Лиги 1 Сент-Этьен встретился с Осером и победил со счетом 3:1.

Хет-триком за "зеленых" отметился грузинский нападающий Зурико Давиташвили. Это были его первые голы в сезоне

Форвард сборной Грузии установил уникальное достижение, став первым представителем своей страны, забившим три мяча в одном матче в рамках французского чемпионата. Отметим, что в элитном дивизионе Франции также играет Жоржес Микаутадзе.

Напомним, Грузия сыграет со сборной Украины в рамках Лиги наций уже 11 и 16 октября. Ранее сообщалось, что дебютный вызов в сборную получил полузащитник Александрии .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина грузия Лига наций Зурико Давиташвили

Статьи по теме

Суперлига: Черасские Мавпы обыграли Запорожье, Днепр разбил Кривбасс Суперлига: Черасские Мавпы обыграли Запорожье, Днепр разбил Кривбасс
Цуренко вышла в финал квалификации турнира в Ухане Цуренко вышла в финал квалификации турнира в Ухане
Клуб НХЛ выпустил логотип в желто-голубых цветах, центральным элементом которого является Герб Украины Клуб НХЛ выпустил логотип в желто-голубых цветах, центральным элементом которого является Герб Украины
Костюк вместе с Киченок прошла в следующий раунд парного разряда турнира в Пекине Костюк вместе с Киченок прошла в следующий раунд парного разряда турнира в Пекине
Помочь журналистам

Видео

Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед
Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, поединки Ливерпуля, Арсенала, Манчестер Сити, Реала, Интера, Байера и Боруссии Д
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Верес обыграл Зарю, Александрия и Рух, Колос и Левый Берег поделили очки
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров

Последние новости

Бокс00:34
Фьюри послал менеджера Усика на*** за сравнение с путиным
Европа00:02
Реал с "сухим матчем" Лунина обыграл Вильярреал
Вчера, 23:50
Европа23:50
Интер не без проблем победил Торино, играя в большинстве
Европа23:23
Звезда Манчестер Юнайтед объявил о том, что станет отцом
Европа22:59
Футболист сборной Грузии установил уникальное достижение накануне матчей с Украиной
22:50
ЧМ-2024 по футзалу: Украина - Франция в матче за бронзу, Бразилия - Аргентина в финале
Другие страны22:46
Кривцов впервые за три матча в старте Интер Майами, Месси и Суарес - в запасе
22:30
Тренер сборной Украины оценил силу Франции перед матчем за бронзу на ЧМ-2024
Европа21:59
"Он - единственный": бывший форвард Ромы оценил перспективы Довбика в клубе
Европа21:58
Лидер Ромы Довбика получил травму накануне последнего матча до международного перерыва
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK