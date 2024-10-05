Тренер сборной Украины оценил силу Франции перед матчем за бронзу на ЧМ-2024

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился ожиданиями от матча против Франции за бронзу на чемпионате мира-2024.

По словам специалиста, французская команда является топовым соперником.

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"Сборная Франции, по моему мнению, уже входит в топ сборных мира. Очень мощная, техничная команда с индивидуально сильными игроками.

Их игра почти не претерпела изменений. Она так же мощная и зрелищная. Будет очень напряженная борьба за медали чемпионата мира", - приводит слова тренера АФУ.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется 6 октября в 15:30 по Киеву.

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