Лебеф - о Мбаппе: Он никогда не догонит Зидана

Франк Лебеф недостаточно восхищен форвардом Реала.
Сегодня, 13:05       Автор: Андрей Безуглый
Килиан Мбаппе / Getty Images
Бывший игрок сборной Франции Франк Лебеф сравнил Килиана Мбаппе и Зинедина Зидана.

По его мнению, форвард Реала никогда не догонит легендарного хавбека, как минимум потому что не пользуется той же народной любовью, что пользовался Зидан.

Хотя Лебеф и признает, что у Мбаппе все впереди, и только в конце его карьеры можно будет будет проводить параллели. Однако он считает, что Килиан просто воплощает современный футбол и его приверженность статистике.

Он никогда не догонит Зидана, и, вероятно, никто его не догонит. Мишель Платини в то время, и Раймон Копа до него – эти игроки являются иконами. Только в конце своей карьеры мы увидим, сможет ли поставить Мбаппе на тот же уровень.

Он отличный игрок. Безусловно, большой игрок и умный парень. Я очень горжусь им. Но ему нужно больше работать на поле, чтобы я подумал: "Вау, какой игрок". Он великолепный завершитель атак. Реалу очень повезло, что он есть у них в этом сезоне, он забивает голы почти в каждой игре. Но мне все еще нужно от него немного больше – например, когда теряет мяч, немного, совсем чуть-чуть, вернуться назад и показать, что он хочет помочь своим партнерам по команде.

В наше время все сводится к статистике: сколько голов ты забиваешь, сколько передач отдаешь, сколько рывков совершаешь, и для меня Килиан Мбаппе – лучший пример того, что представляет собой современный футбол. Все это не ко мне, так что я хочу видеть больше того, как он играет

Ранее также сообщалось, что звезда Ювентуса выдвинул свои условия.

