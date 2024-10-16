Шелестюк встал на защиту Бетербиева после боя с Биволым

Известный украинский боксер Тарас Шелестюк подвел итоги поединка между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволым.

По словам спортсмена, справедливо, что судьи отдали победу Артуру.

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"Бой был очень равным, но Бетербиев выиграл его, потому что он вырвал последние три чемпионские раунды, что очень важно. Бивол тоже хорошо провел бой, но много ударов он выбрасывал в защиту. Чувствовалась разница в силе боксеров.

Когда Бетербиев начал работать по корпусу, то я думаю, что это замедлило Бивола, и его не хватило на последние три раунда. Он просто велосипедил и не показал чемпионский характер, чтобы вырвать этот поединок. У него был только один титул - WBA. А у Бетербиева было три титула. Чтобы забрать три титула, ты должен делать еще больше, чем твой соперник, чего Дмитрий Бивол не показал", - сказал Шелестюк на своем YouTube-канале.

Напомним, Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

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