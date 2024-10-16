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В команде Усика оценили результат боя Бетербиев - Бивол

Катмен украинца разобрал ключевые моменты поединка.
Сегодня, 16:24
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев / Getty Images
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев / Getty Images

Расс Анбер, катмен объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о поединке Артур Бетербиева и Дмитрия Бивола.

По словам специалиста, Бетербиев заслуженно победил, несмотря на критику фанатов.

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"Это была высококлассная шахматная партия. Оба парня очень уважительно относились друг к другу, высоко держали руки. Вы можете сказать, что они оба измочалили перчатки друг другу, учитывая, сколько ударов заблокировали оба бойца.

Они высоко держали защиту, и обоим парням было трудно чисто попасть. Агрессия Бетербиева могла принести ему победу. Я считаю, что, пожалуй, после десятого раунда бой был довольно равным, но Бетербиев закончил его достаточно сильно, чтобы победить решением судей. У меня выиграл Бетербиев", - сказал Анбер для The Ring.

Напомним, Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Ранее Гвоздик оценил победу Бетербиева над Биволом.

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