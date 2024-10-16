Промоутер Дюбуа рассказал, возглавит ли реванш с Джошуа турнир Queensberry и Matchroom

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, рассказал, может ли реванш с Энтони Джошуа стать главным событием второго турнира между Queensberry Promotions и Matchroom Boxing, который планируют на февраль.

По словам представителя боксера, он полностью поддерживает возможность проведения боя в рамках этого шоу.

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"Вот, что я хотел бы увидеть. Вот где я бы хотел увидеть следующий бой Дюбуа. Так что посмотрим, что получится.

Я хочу сказать, что у меня нет проблем с этим боем-реваншем против Джошуа. Я готов поработать над этим поединком", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Напомним, ранее Турки Аль аш-Шейх анонсировал второй турнир между Queensberry Promotions и Matchroom Boxing.

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