iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Дюбуа рассказал, возглавит ли реванш с Джошуа турнир Queensberry и Matchroom

Большое боксерское шоу планируют на февраль следующего года.
Сегодня, 20:29
Джошуа проиграл Дюбуа / Getty Images
Джошуа проиграл Дюбуа / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, рассказал, может ли реванш с Энтони Джошуа стать главным событием второго турнира между Queensberry Promotions и Matchroom Boxing, который планируют на февраль.

По словам представителя боксера, он полностью поддерживает возможность проведения боя в рамках этого шоу.

Читай также: "Может Джошуа, а может и нет": промоутер раскрыл будущее Дюбуа

"Вот, что я хотел бы увидеть. Вот где я бы хотел увидеть следующий бой Дюбуа. Так что посмотрим, что получится.

Я хочу сказать, что у меня нет проблем с этим боем-реваншем против Джошуа. Я готов поработать над этим поединком", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Напомним, ранее Турки Аль аш-Шейх анонсировал второй турнир между Queensberry Promotions и Matchroom Boxing.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Худший сценарий": Чжилей высказался о реванше Дюбуа - Джошуа "Худший сценарий": Чжилей высказался о реванше Дюбуа - Джошуа
Чисора призвал Джошуа немедленно провести реванш с Дюбуа Чисора призвал Джошуа немедленно провести реванш с Дюбуа
Экс-игрок Барселоны - о сравнении Ямаля и Месси: Ламину надо идти своим путем Экс-игрок Барселоны - о сравнении Ямаля и Месси: Ламину надо идти своим путем
"С нетерпением жду": Кейн отреагировал на назначение Тухеля тренером сборной Англии "С нетерпением жду": Кейн отреагировал на назначение Тухеля тренером сборной Англии
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:58
Экс-игрок Барселоны - о сравнении Ямаля и Месси: Ламину надо идти своим путем
Европа21:56
"С нетерпением жду": Кейн отреагировал на назначение Тухеля тренером сборной Англии
Европа21:42
Погба - о своем возвращении в футбол: Вы увидите еще лучшую версию меня
Лига наций21:10
Российского тренера сборной Казахстана наказали за неуважение к местному языку
Европа20:59
Реал определил лидера Ливерпуля как свою главную трансферную цель
Европа20:45
Игрок, который принадлежит Барселоне публично заявил о желании покинуть клуб
Бокс20:29
Промоутер Дюбуа рассказал, возглавит ли реванш с Джошуа турнир Queensberry и Matchroom
Европа19:57
Женская сборная Украины по футзалу проиграла Франции в квалификации на Чемпионат мира
Европа19:41
Чемпион мира раскритиковал современное развитие футбола
Другие страны19:33
Золото на белом: Клуб Роналду представил новую форму
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK