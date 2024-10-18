iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Бетербиев: Мы сделали гражданство Канады, иначе меня лишили бы титула

Россиянин наконец-то снял все маски.
Сегодня, 11:46
Артур Бетербиев / Getty Images
Артур Бетербиев / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) пропагандистскому изданию ТАСС рассказал, почему выступает под флагом Канады.

По словам россиянина, он был вынужден пойти на такой шаг, ведь его бы лишили чемпионского пояса.

Читай также: "В раздевалку зашел путин": экс-игрок сборной Украины вспомнил легендарный матч с россией

"Всегда чувствовал себя россиянином. С юности выступал за россию и продолжаю выступать за страну. Мы решили сделать гражданство Канады, иначе меня лишили бы титула. Это нужно, чтобы продолжать боксировать".

Напомним, что рамзан кадыров поднимался на ринг, чтобы поздравить Бетербиева после победы над Дмитрием Биволом.

Бетербиев считает кадырова другом, несмотря на то, что официально внесенный Канадой в санкционный список.

Ранее в команде Усика оценили результат боя Бетербиев - Бивол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бывший полузащитник сборной Нидерландов завершил карьеру Бывший полузащитник сборной Нидерландов завершил карьеру
Лига наций: Украина занимает последнюю строчку в своей группе Лига наций: Украина занимает последнюю строчку в своей группе
"Да здравствует Барселона": Хави показал милую фотографию со встречи с Фликом "Да здравствует Барселона": Хави показал милую фотографию со встречи с Фликом
Календарь Шахтера: "горняки" отправятся в гости к Колосу Календарь Шахтера: "горняки" отправятся в гости к Колосу
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа14:41
Бывший полузащитник сборной Нидерландов завершил карьеру
Лига наций14:35
Лига наций: Украина занимает последнюю строчку в своей группе
Европа14:15
"Да здравствует Барселона": Хави показал милую фотографию со встречи с Фликом
Украина14:00
Календарь Шахтера: "горняки" отправятся в гости к Колосу
Другие13:40
Два триатлониста умерли от сердечного приступа на чемпионате мира
Европа13:33
Зинченко близок к возвращению после травмы
Украина13:15
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
Европа12:58
Довбик провел тренировку в общей группе Ромы перед матчем с Интером
Бокс12:55
Джейк Пол – Майк Тайсон: андеркард вечера бокса
Бокс12:31
"Пять-шесть раундов": Фьюри сделал прогноз на реванш с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK