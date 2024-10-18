Бетербиев: Мы сделали гражданство Канады, иначе меня лишили бы титула

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) пропагандистскому изданию ТАСС рассказал, почему выступает под флагом Канады.

По словам россиянина, он был вынужден пойти на такой шаг, ведь его бы лишили чемпионского пояса.

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"Всегда чувствовал себя россиянином. С юности выступал за россию и продолжаю выступать за страну. Мы решили сделать гражданство Канады, иначе меня лишили бы титула. Это нужно, чтобы продолжать боксировать".

Напомним, что рамзан кадыров поднимался на ринг, чтобы поздравить Бетербиева после победы над Дмитрием Биволом.

Бетербиев считает кадырова другом, несмотря на то, что официально внесенный Канадой в санкционный список.

Ранее в команде Усика оценили результат боя Бетербиев - Бивол.

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