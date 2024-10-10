"В раздевалку зашел путин": экс-игрок сборной Украины вспомнил легендарный матч с россией

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Коваль рассказал о легендарном матче со сборной росии в отборе к Евро-2000.

"Воспоминания и впечатления от матча против россии в москве 1999 года остались положительными. Игра в целом была равная, в конце Шевченко уравнял, поэтому только положительные. От российских болельщиков тогда враждебности не было, но ощущалось пренебрежение, будто сборная Украины – второй сорт".

Когда россия в том матче вышла вперед, хотелось отыграться, доказать, что мы не хуже их. Я верил, что мы можем это сделать, это футбол, надо играть до последней минуты. Когда Шевченко забил, я побежал к нему вместе со всей командой и главным тренером Йожефом Сабо. Все ликовали, обнимались, испытывали только хорошие эмоции. После этого голу Филимонов был подавлен, думаю, он был очень расстроен, что допустил такую ​​ошибку в конце матча.

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После поединка в нашу раздевалку вошел путин, но я не помню дословно, что он говорил. Говорят, что поблагодарил за игру и поздравил с нужным нам результатом, но по его лицу было видно, что он был неискренним.

А когда мы ехали со стадиона, русские болельщики начали бросать камни и бутылки в наш автобус. Нам было неприятно, после чего остались отрицательные эмоции. В тот момент страха не было, нас сопровождала милиция, но их одна машина ничего бы не сделала с нашествием болельщиков. Если бы они продолжили атаковать автобус, было бы трудно отбиться от фанатов… По дороге домой мы праздновали, поздравляли друг друга, потому что эта игра была важной, все были довольны", - цитирует Коваля NV.

Напомним, что сборная Украины представила выездной комплект формы от adidas.

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