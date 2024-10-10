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УАФ официально представила выездную форму сборной Украины

Национальная команда получила второй комплект экипировки.
Сегодня, 12:30
Новая гостевая форма сборной Украины / УАФ
Новая гостевая форма сборной Украины / УАФ

Украинская ассоциация футбола продолжает демонстрировать результаты начала сотрудничества с новым техническим партнером компанией adidas.

Накануне была представлена новая домашняя форма сборной Украины на сезон-2024/2025, а сегодня также был презентован выездной комплект. Гостевая экипировка национальной команды выполнена в традиционном синем цвете.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, теперь аdidas является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных Украины, включая мужские, женские и молодежные команды.

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко оценил новую форму сборной Украины от adidas.

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