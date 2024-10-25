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Тайсон Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру

Британец расхвалил функционера, который "спас" бокс.
Сегодня, 07:48
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался по поводу своей карьеры.

По словам британца, он давно мог прекратить боксировать, но Глава управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейхе дал ему большие бои.

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"Турки полностью захватил бокс. Он объединил всех промоутеров, они работают под его контролем. Он – лидер боксерской промышленности, Турки сейчас все контролирует. 

До Турки бокс был мертвым, если бы не он – я бы завершил карьеру, спасибо ему за это", - приводит слова Тайсона Boxing Social.

Ранее менеджер Усика назвал главную проблему реванша с Фьюри.

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