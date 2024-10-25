Тайсон Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался по поводу своей карьеры.

По словам британца, он давно мог прекратить боксировать, но Глава управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейхе дал ему большие бои.

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"Турки полностью захватил бокс. Он объединил всех промоутеров, они работают под его контролем. Он – лидер боксерской промышленности, Турки сейчас все контролирует.

До Турки бокс был мертвым, если бы не он – я бы завершил карьеру, спасибо ему за это", - приводит слова Тайсона Boxing Social.

Ранее менеджер Усика назвал главную проблему реванша с Фьюри.

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