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Усик назвал победителя скандального боя между Биволом и Бетербиевым

Чемпион смотрел поединок двух россиян.
Сегодня, 08:57
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Украинский боксер Александр Усик высказался по поводу победы Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом.

Чемпион признался, что смотрел бой двух россиян, а также считает, что Артур справедливо победил.

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"Я смотрел бой. Думаю, что результат боя справедлив. 

Для меня счет по раундам 6-6, но Бивол проиграл чемпионские раунды. Последние три раунда 100% выиграл Бетербиев", - сказал украинец для Boxing King Media.

Напомним, Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

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