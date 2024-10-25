"Как мой с Усиком": Фьюри оценил скандальный бой Бетербиева и Бивола

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу боя между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

По словам британца, Артур справедливо победил своего соотечественника.

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"Это был замечательный бой, близкий. У меня такой же счет, как у Гленна Фельдмана – 115:113 в пользу Бетербиева. Но еще раз, это просто мнение. У Шейна была ничья, еще один мой двоюродный брат считал, что Бивол выиграл в 4 раунда.

Это почти как мой бой с Усиком. Я смотрел этот бой Бетербиева и Бивола и я видел все эти претензии об ограблении онлайн. Но мой бой с Усиком был ближе по очкам, чем этот, и после своего боя я не видел никаких претензий", - приводит слова Тайсона BoxNation.

Ранее Усик назвал победителя скандального боя между Биволом и Бетербиевым.

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