iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Как мой с Усиком": Фьюри оценил скандальный бой Бетербиева и Бивола

"Цыганский король" рассказал про поединок двух россиян.
Сегодня, 12:34
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу боя между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

По словам британца, Артур справедливо победил своего соотечественника.

Читай также: Усик обратился к Трампу с просьбой помочь освободить украинцев из российского плена

"Это был замечательный бой, близкий. У меня такой же счет, как у Гленна Фельдмана – 115:113 в пользу Бетербиева. Но еще раз, это просто мнение. У Шейна была ничья, еще один мой двоюродный брат считал, что Бивол выиграл в 4 раунда.

Это почти как мой бой с Усиком. Я смотрел этот бой Бетербиева и Бивола и я видел все эти претензии об ограблении онлайн. Но мой бой с Усиком был ближе по очкам, чем этот, и после своего боя я не видел никаких претензий", - приводит слова Тайсона BoxNation.

Ранее Усик назвал победителя скандального боя между Биволом и Бетербиевым.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Усик оценил обещание Фьюри, нокаутировать его в реванше Усик оценил обещание Фьюри, нокаутировать его в реванше
S1mple vs SAW: онлайн-трансляция матча на ESL Challenger Katowice 2024 S1mple vs SAW: онлайн-трансляция матча на ESL Challenger Katowice 2024
"Символ украинского патриотизма": Динамо вспомнили в тексте Радиодиктанта-2024 "Символ украинского патриотизма": Динамо вспомнили в тексте Радиодиктанта-2024
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого боя Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого боя
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча
Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:14
S1mple vs SAW: онлайн-трансляция матча на ESL Challenger Katowice 2024
Украина13:53
"Символ украинского патриотизма": Динамо вспомнили в тексте Радиодиктанта-2024
Бокс13:23
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого боя
Украина12:54
УПЛ: Рух - Черноморец, Полесье - Колос
Бокс12:34
"Как мой с Усиком": Фьюри оценил скандальный бой Бетербиева и Бивола
НБА12:10
Алексей Лень: статистика и результаты баскетболиста
Лига конференций12:10
Мудрик оценил свой перфоманс в матче против Панатинаикоса
Киберспорт11:42
Украинцы FAVBET Team заняли второе место на CCT Season 2 Series 14
11:42
Экстра-лига по футзалу: Сухая Балка - Aurora, МСК Харьков - Сокол, Ураган - Sky Up Futsal
Европа11:21
Моуринью сделал шокирующее заявление по поводу своего будущего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK