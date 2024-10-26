Промоутер Фьюри: Тайсон прислонен к стене
Брэд Джейкобс верит в успех британца в бою с Усиком.
Брэд Джейкобс, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), высказался по поводу реванша против обладателя титулов WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО).
По словам функционера, британец в трудном положении, но он покажет свой характер.
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"Тайсон Фьюри показывает себя лучше всего, когда он прислонен к стене", - приводит слова промоутера Sky Sports.
Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.
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