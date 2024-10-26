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Бывший чемпион мира предсказал будущее Джошуа после поражения от Дюбуа

Джонни Нельсон не верит, что Энтони првоедет реванш с Даниэлем.
Сегодня, 14:35
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон поделился мнением о реванше экс-чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) с обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

По словам эксперта, Энтони откажется от второго боя, ведь ему нужно время, чтобы набрать уверенность.

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"Я не удивлюсь, если это сражение будет перенесено. Не думаю, что реванш будет следующим сражением Джошуа.

Я думаю, что для Энтони это больше ментальная проблема, чем физическая, по моему мнению. Он был нокаутирован, провел трудный тренировочный лагерь, и вы не знаете, как на него повлиял нокаут.

Сомнения исходят от него самого. Он должен хотеть этого больше, чем кто-либо другой. Я думаю, это причина задержки.

Мы знаем, что он в хорошей форме, но он должен пройти через психологическое влияние, которое оказал на него первый бой. Наверное, единственный, кто думает об этом – это он сам, и он должен понять, что пошло не так в бою с Дюбуа", - приводит слова Нельсона Sky Sports.

Ранее промоутер предположил, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за свой бой.

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