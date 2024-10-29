"Уже подломался": бывший чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Украинский экс-чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко поделился ожиданиями от реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, представитель Украины победит "Цыганского короля".

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"Снова выиграет Усик. Почему-то... Не знаю почему. Даже я уже давал интервью и говорил. Мое мнение, что это может быть даже более убедительная победа.

Гд-то Фьюри уже прошел свой пик. Где-то уже подломался. Хотя посмотрим. Бой все равно будет интересным, потому что первый бой был интересным в принципе. Особенно до первого пропущенного удара очень был хороший, конкурентный бой", - сказал Сенченко для Студия бокса Виктора Ялымова.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

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