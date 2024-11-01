Основатель Matchroom Boxing назвал фаворита реванша Усик – Фьюри

Барри Хирн, основатель промоутерской компании Matchroom Boxing, поделился ожиданиями от реванша между объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, он видит украинца фаворитом, который может победить соперника досрочно.

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"Усик фаворит и победит Тайсона Фьюри. Возможно, на этот раз, он его даже остановит", - приводит слова специалиста Boxing Social.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

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