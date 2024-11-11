iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я думал, что он его нокаутирует": Роберт Гарсия оценил поражение Джошуа от Дюбуа

Специалист был шокирован Даниэлем.
Вчера, 23:30
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images

Роберт Гарсия, бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался по поводу фиаско британца в бою с Даниэлем Дюбуа.

По словам специалиста, он был уверен в победе Джошуа, но Даниэль сумел шокировать его.

Читай также: "Вершина спорта": тренер Беллью вспомнил поражение от Усика

"Джошуа шел на серии из четырех побед, показывал прекрасные выступления. Поражение от Дюбуа стало для меня сюрпризом, я никогда этого не ждал. После трех боев в прошлом году и одного в этом Джошуа выглядел неудержимым. 

Я считал, что он нокаутирует Дюбуа. И учитывая, как выступал Джошуа, я думал, что он подерется с победителем боя Усик - Фьюри и, вероятно, победит любого из них.

Это часть бокса, такое бывает. Дюбуа просто его поймал. Он вернется сильнее", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее Роберт Гарсия посоветовал Джошуа два боя, которые он должен провести.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

С кальяном и играми: Мбаппе насладился отдыхом с экс-партнером по ПСЖ С кальяном и играми: Мбаппе насладился отдыхом с экс-партнером по ПСЖ
Итоговый турнир-2024 (ATP): Рууд разбил Алькараса, Зверев обыграл россиянина Итоговый турнир-2024 (ATP): Рууд разбил Алькараса, Зверев обыграл россиянина
Шевченко включен в Зал славы итальянского футбола Шевченко включен в Зал славы итальянского футбола
Экстра-лига по футзалу: Ураган совершил невероятный камбэк в матче против Кардинала Экстра-лига по футзалу: Ураган совершил невероятный камбэк в матче против Кардинала
Помочь журналистам

Видео

Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Полесье, Шахтер - Заря, Челси - Арсенал, Интер - Наполи, матчи Манчестер Юнайтед, Барселоны, Атлетико, Ромы
просмотров
УПЛ: Верес примет Рух, Шахтер сыграет с Зарей, а Динамо - с Полесьем
просмотров

Последние новости

Европа00:50
С кальяном и играми: Мбаппе насладился отдыхом с экс-партнером по ПСЖ
Теннис00:19
Итоговый турнир-2024 (ATP): Рууд разбил Алькараса, Зверев обыграл россиянина
Вчера, 23:55
Европа23:55
Шевченко включен в Зал славы итальянского футбола
Бокс23:30
"Я думал, что он его нокаутирует": Роберт Гарсия оценил поражение Джошуа от Дюбуа
23:01
Экстра-лига по футзалу: Ураган совершил невероятный камбэк в матче против Кардинала
Бокс22:41
"Это уничтожило мою жизнь": Майк Тайсон рассказал, что попал в аварию с жуткими последствиями
Другие страны22:16
"Мы хотели большего": Месси подвел итоги сезона за Интер Майами
Бокс21:51
"Вершина спорта": тренер Беллью вспомнил поражение от Усика
Украина21:29
"Нормальные вещи": Ребров раскрыл детали конфликта игроков сборной Украины
Украина21:00
Суперлига: Запорожье победил Кривбасс, Днепр оказался сильнее Черкасские Мавпы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK