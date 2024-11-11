"Я думал, что он его нокаутирует": Роберт Гарсия оценил поражение Джошуа от Дюбуа

Роберт Гарсия, бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался по поводу фиаско британца в бою с Даниэлем Дюбуа.

По словам специалиста, он был уверен в победе Джошуа, но Даниэль сумел шокировать его.

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"Джошуа шел на серии из четырех побед, показывал прекрасные выступления. Поражение от Дюбуа стало для меня сюрпризом, я никогда этого не ждал. После трех боев в прошлом году и одного в этом Джошуа выглядел неудержимым.

Я считал, что он нокаутирует Дюбуа. И учитывая, как выступал Джошуа, я думал, что он подерется с победителем боя Усик - Фьюри и, вероятно, победит любого из них.

Это часть бокса, такое бывает. Дюбуа просто его поймал. Он вернется сильнее", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее Роберт Гарсия посоветовал Джошуа два боя, которые он должен провести.

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