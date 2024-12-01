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"Очень серьезно настроен": Богачук оценил свою готовность к бою с Мадримовым

Украинский боксер рассказал о своем тренировочном лагере перед поединком.
Сегодня, 11:29
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук рассказал, как готовился к ближайшему бою против экс-обладателя титула в дивизионе узбекистанца Исраила Мадримова.

Украинский боксер отметил, что должен подойти к поединку в своей лучшей форме.

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"Мы заканчиваем сбор в Мексике, вылетаем обратно в Лос-Анджелес, неделю проведем там, а затем в воскресенье, 8 декабря, вылетаем уже в Саудовскую Аравию.

На сборе мы работали над физической подготовкой, спарринговали. Спарринг-партнеров мы сюда привезли с собой. Это мощные, хорошие парни, спарринги с ними очень качественные.

Здесь очень спортивная атмосфера. Мы каждое утро бегали в парке, и я был удивлен как многие уже с самого утра чем-то занимаются: тоже бегают, занимаются йогой, другими видами спорта. Так же, когда мы делали физическую подготовку в зале, зал был забит, все тренируются.

Вообще мой лагерь проходит отлично, я всем обеспечен. Думаю, в бою с Мадримовым я буду в лучшей форме в своей жизни. Я очень хорошо готовлюсь и очень серьезно настроен", - приводит слова Богачука Luckypunch.net.

Бой Богачука и Мадримова состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в андеркарде реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Ранее Богачук оценил бой с Мадримовым, назвав его главный недостаток.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук Исраиль Мадримов

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