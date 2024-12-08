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Промоутер Богачука отреагировал на отказ Мадримова от боя

Представитель украинского боксера отметил, что тот без колебаний принял нового соперника.
Сегодня, 11:49
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Том Леффлер, промоутер бывшего временного чемпиона WBC в первом среднем весе Сергея Богачука, прокомментировал решение его соперника Исраила Мадримова отказаться от боя.

Представитель украинского боксера выразил сожаление, что узбекистанец снялся с поединка из-за болезни, но отметил, что его подопечный с нетерпением ждет встречи в ринге новым оппонентом Ишмаэлем Дэвисом.

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"Сергей без колебаний согласился на бой с Мадримовым. Жаль, что Мадримов заболел. Богачук без колебаний согласился на бой с Ишмаэлем Дэвисом в качестве запасного соперника.

Сергей хочет продолжать доказывать, что он лучший в дивизионе, и с нетерпением ждет боя в Эр-Рияде, а также ценит поддержку его превосходительства Турки Аль аш-Шейха", - приводит слова Леффлера Boxing Scene.

Бой Богачука с Дэвисом состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Ранее также сообщалось, что Денис Беринчик не выступит во время этого боксерского шоу, но был подтвержден бой Даниэля Лапина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Том Леффлер Сергей Богачук Исраиль Мадримов

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