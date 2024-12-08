"Не удивлен": Богачук оценил решение Мадримова сняться с боя

Бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук прокомментировал отказ от боя с ним экс-обладателя титула в дивизионе Исраила Мадримова.

Украинский боксер отметил, что не удивлен случившимся, и выразил уверенность, что сможет успешно провести поединок с новым соперником Ишмаэлем Дэвисом.

Читай также: Богачук получил нового соперника после внезапной болезни Мадримова

"Меня в Instagram отметили в публикации, я взглянул на Boxrec, увидел, что сменился соперник, затем набрал Тома Леффлера и он это подтвердил.

Поэтому деталей, что случилось с Мадримовым я не знаю, но соперник теперь новый - Ишмаэль Дэвис. Сейчас вот смотрю его бои, он неплохой боксер, но не такой, как Мадримов.

Если спросите, смогу ли я перестроиться - да, смогу. Мы прошли большой сбор, провели очень много спаррингов с разными спарринг-партнерами: с левшами, с правшами, с высокими, с низкими. Кстати, уже успел заметить, что Дэвис - более стоячий боксер, Мадримов - более подвижный.

Но, если честно, я не удивлен по поводу таких изменений, ведь бокс - это большой бизнес. Однако я нахожусь в отличной форме, мне сейчас дай любого боксера, я порву всех", - приводит слова Богачука Luckypunch.net.

Бой Богачука с Дэвисом состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Ранее промоутер Богачука также отреагировал на отказ Мадримова от боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!