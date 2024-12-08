iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Несколько раз общались": Промоутер Фьюри заявил, что разговаривал с Кличко о его возвращении в ринг

Фрэнк Уоррен отреагировал на слухи о возможном реванше украинца и британца.
Сегодня, 15:35
Тайсон Фьюри и Владимир Кличко / Getty Images
Тайсон Фьюри и Владимир Кличко / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, прокомментировал слухи о потенциальном возвращении в ринг легендарного украинского экс-чемпиона Владимира Кличко и реванше с его клиентом.

Как сообщил функционер, он общался с украинцем и тот не отрицал возможности возобновления карьеры, но сейчас это только на уровне разговоров.

Читай также: "Это мечта": Аль аш-Шейх заговорил о реванше Кличко с Фьюри, озвучив условие

"С Фьюри мы не разговаривали об этом, потому что Тайсон сейчас сосредоточен на реванше с Усиком. Но мы несколько раз общались с Владимиром, когда были в Саудовской Аравии, особенно в последний раз. Он дал понять, что хочет вернуться и драться. Он пребывает в невероятной форме. Я имею ввиду, что он не из тех парней, кто ушел из бокса и растерял форму. Он в отличных кондициях.

Вспомните Джорджа Формана, который много лет назад вернулся и завоевал титул чемпиона. Кто знает, иногда такое случается. Но я не большой сторонник того, чтобы старые парни возвращались в спорт. Я не совсем ясно выразился.

Но давайте посмотрим, что произойдет. Все, что нам сейчас нужно сделать, это сосредоточиться на реванше Усика и Фьюри 21 декабря. Это сейчас главное", - сказал Уоррен в комментарии Boxing News.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко хотел вернуться в ринг ради титульного боя с экс-соперником Александра Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

Статьи по теме

"Ему нужно быть в форме": Пакьяо сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри "Ему нужно быть в форме": Пакьяо сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Беринчик не выступит в андеркарде реванша Усик - Фьюри, но подтвержден бой Лапина Беринчик не выступит в андеркарде реванша Усик - Фьюри, но подтвержден бой Лапина
Фьюри готовится к реваншу с Усиком с россиянином, поддерживающим войну против Украины Фьюри готовится к реваншу с Усиком с россиянином, поддерживающим войну против Украины
"Я иду за поясами": Дюбуа оставил грозное послание Усику и Фьюри "Я иду за поясами": Дюбуа оставил грозное послание Усику и Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа18:19
Борнмут с Забарным вырвал победу над Ипсвичем, Арсенал без Зинченко сыграл вничью в лондонском дерби
Формула 117:59
Будущий пилот Заубер выиграл титул в Формуле-2 в своем дебютном сезоне
Европа17:55
Матч Ингулец - Заря не будет доигран в этом году - его прервали из-за воздушной тревоги
Шахматы17:36
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира: Гукеш вышел вперед по счету после 11-й партии
Европа17:31
Тренер Брентфорда похвалил Ярмолюка за игру против Ньюкасла
Формула 117:28
Конец эпохи: Хэмилтон провел последнюю гонку за Мерседес
Формула 117:08
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 117:05
Гран-при Абу-Даби: Норрис выиграл гонку, Феррари оформили дубль
Украина16:59
Шахтер поддержал Усика перед реваншем с Фьюри
Формула 116:34
Норрис выиграл Гран-при Абу-Даби и принес Макларен долгожданный Кубок конструкторов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK