"Несколько раз общались": Промоутер Фьюри заявил, что разговаривал с Кличко о его возвращении в ринг

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, прокомментировал слухи о потенциальном возвращении в ринг легендарного украинского экс-чемпиона Владимира Кличко и реванше с его клиентом.

Как сообщил функционер, он общался с украинцем и тот не отрицал возможности возобновления карьеры, но сейчас это только на уровне разговоров.

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"С Фьюри мы не разговаривали об этом, потому что Тайсон сейчас сосредоточен на реванше с Усиком. Но мы несколько раз общались с Владимиром, когда были в Саудовской Аравии, особенно в последний раз. Он дал понять, что хочет вернуться и драться. Он пребывает в невероятной форме. Я имею ввиду, что он не из тех парней, кто ушел из бокса и растерял форму. Он в отличных кондициях.

Вспомните Джорджа Формана, который много лет назад вернулся и завоевал титул чемпиона. Кто знает, иногда такое случается. Но я не большой сторонник того, чтобы старые парни возвращались в спорт. Я не совсем ясно выразился.

Но давайте посмотрим, что произойдет. Все, что нам сейчас нужно сделать, это сосредоточиться на реванше Усика и Фьюри 21 декабря. Это сейчас главное", - сказал Уоррен в комментарии Boxing News.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко хотел вернуться в ринг ради титульного боя с экс-соперником Александра Усика.

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