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WBC вручила Владимиру Кличко памятный пояс

Украинец был отмечен боксерским советом.
Сегодня, 13:30
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко (64-5, 53 КО) получил памятную награду.

Всемирный боксерский совет (WBC) вручил бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе пояс с муралом, созданным во время последнего конгресса в Узбекистане.

Украинский боксер завершил карьеру в 2017 году, когда нокаутом проиграл Энтони Джошуа.

Напомним, в команде Уайлдера заговорили о бое с Владимиром Кличко.

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