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В команде Уайлдера заговорили о бое с Владимиром Кличко

Американец готов выйти в ринг с легендой бокса.
Сегодня, 08:30
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера, высказался по поводу возможного возвращения Деонтея Уайлдера.

По словам специалиста, его подопечный может принять бой с легендарным украинцем.

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"Владимир Кличко - легенда. С этим брэндом связано много чего. Так что этот вопрос стоит того, чтобы на нем остановится. Если слухи о том, что Владимир вернется, правдивы, то его имя стоит рассмотреть в качестве соперника.

Это станет один из самых больших боев всех времен, но если честно, я буду шокирован, если Кличко возобновит карьеру. Я смотрю на Виталия, Владимира и Льюиса, как на бойцов, которые если ушли, то это навсегда. Но если Владимир вернется, то не станет новым лицом в дивизионе. Его присутствие будет ощущаться", - приводит слова тренера Seconds Out.

Ранее Аль аш-Шейх заговорил о реванше Кличко с Фьюри, озвучив условие.

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