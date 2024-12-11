С пояса WBC убрали флаг россии, заменив его другим

Теперь на поясе есть флаг Саудовской Аравии.

Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук сообщил, что с чемпионского пояса организации World Boxing Council убрали изображение российского флага.

Об этом ранее обещал президент WBC Маурисио Сулеймана.

Отметим, что в 2018 году на титуле Всемирного Боксерского Совета появился и флаг Украины, который является одним из самых больших и заметных.

Единственным украинским чемпионом мира по версии WBC сейчас является Александр Усик в тяжелейшем дивизионе.Ранее Сулеймане высказался, что касается реванша Усика с Тайсоном Фьюри.

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