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"Воспринял это как пощечину": Тренер Богачука резко отреагировал на срыв боя с Мадримовым

Наставник украинского боксера заявил, что его подопечный не заслуживает такого отношения.
Сегодня, 11:59
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Мэнни Роблес, тренер бывшего временного чемпиона WBC в первом среднем весе Сергея Богачука, высказался об отмене боя против Исраила Мадримова.

По словам наставника украинского боксера, таким образом к его подопечному проявили неуважение.

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"Я боялся, что организаторы вообще отменят бой. Но нет, они волшебным образом нашли нам соперника в тот же день, как только Мадримов отказался от поединка. У Исраила уже был на тот момент соперник. Так о чем это говорит?

Я воспринял все это как пощечину. Я определенно воспринимаю все это как оскорбление. Я не думаю, что Сергей Богачук заслуживает такого обращения", - приводит слова Роблеса Boxing News 24/7.

Ранее Богачук также оценил решение Мадримова сняться с боя.

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