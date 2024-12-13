Чисора назвал боксера, который победит Усика
Дерек сделал самоуверенное заявление.
Ветеран бокса Дерек Чисора (35-13, 23 КО) высказался по поврду чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО).
Британец заявил, что он смог бы победить представителя Украины.
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"Я бы победил его. Сколько раундов я проиграл ему? Один? Точно.
Возможно, это будет мой 50-й бой, кто знает", - приводит слова Дерека Seconds Out.
В октябре 2020 года Усик победил Чисору единогласным решением судей.
Напомним, Дерек побывал в Москве.
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