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Чисора назвал боксера, который победит Усика

Дерек сделал самоуверенное заявление.
Сегодня, 21:10
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Ветеран бокса Дерек Чисора (35-13, 23 КО) высказался по поврду чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО).

Британец заявил, что он смог бы победить представителя Украины.

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"Я бы победил его. Сколько раундов я проиграл ему? Один? Точно. 

Возможно, это будет мой 50-й бой, кто знает", - приводит слова Дерека Seconds Out.

В октябре 2020 года Усик победил Чисору единогласным решением судей.

Напомним, Дерек побывал в Москве.

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