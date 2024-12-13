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"Заставь себя уважать": Рой Джонс оценил реванш Усика и Фьюри

Американец призвал Тайсона действовать агрессивно.
Сегодня, 17:27
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший высказался о втором поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Легендарный боксер призвал британца надавить на украинца.

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"Фьюри должен использовать свой джеб и габариты. Он обязан доминировать на дистанции. Перестань отступать от маленького и крошечного Усика. Он меньше тебя. Используй свой джеб.

Преследуй его, как ты это делал с Уайлдером. Заставь этого парня уважать себя. Покажи, что ты больше и работай своим джебом всю ночь. Заставь его оставаться на выгодной тебе дистанции и корми, как маленького ребенка, который плохо себе вел. Пусть Усик остается на дистанции", - приводит слова американца Covers.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Паркер рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри.

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