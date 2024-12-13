"Может победить по очкам": Паркер рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри

Временный чемпион сделал прогноз на второй бой украинца и британца.

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о реванше между обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Новозеландский боксер считает, что британец может выиграть повторный поединок решением судей.

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"Их первый поединок был близким. Думаю, что Тайсон подойдет с другим настроем к повторному бою.

Верю, что Фьюри может победить Усика по очкам, но это сложная задача. Я на стороне Тайсона, но это решение по очкам", - сказал Паркер в комментарии DAZN Boxing.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Паркер хочет разобраться с Дюбуа и встретиться с победителем реванша Усик - Фьюри.

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