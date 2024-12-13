iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Может победить по очкам": Паркер рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри

Временный чемпион сделал прогноз на второй бой украинца и британца.
Сегодня, 15:51
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о реванше между обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Новозеландский боксер считает, что британец может выиграть повторный поединок решением судей.

Читай также: Усик прибыл в Саудовскую Аравию на реванш против Фьюри

"Их первый поединок был близким. Думаю, что Тайсон подойдет с другим настроем к повторному бою.

Верю, что Фьюри может победить Усика по очкам, но это сложная задача. Я на стороне Тайсона, но это решение по очкам", - сказал Паркер в комментарии DAZN Boxing.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Паркер хочет разобраться с Дюбуа и встретиться с победителем реванша Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Джозеф Паркер

Статьи по теме

Усик - Фьюри: полный андеркард вечера бокса Усик - Фьюри: полный андеркард вечера бокса
Усик - Фьюри: где и когда состоится реванш Усик - Фьюри: где и когда состоится реванш
Леннокс Льюис сообщил, вернется ли Кличко в бокс Леннокс Льюис сообщил, вернется ли Кличко в бокс
Как солдат спецназа стал легендой футбола: история Брюса Гроббелара, яркого вратаря Ливерпуля Как солдат спецназа стал легендой футбола: история Брюса Гроббелара, яркого вратаря Ливерпуля
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Йоханнес Бе одержал победу в спринте в Хохфильцене, Пидручный - в топ-15
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров

Последние новости

Бокс19:00
Леннокс Льюис сообщил, вернется ли Кличко в бокс
Европа18:58
Как солдат спецназа стал легендой футбола: история Брюса Гроббелара, яркого вратаря Ливерпуля
ЧМ-202618:35
УАФ отреагировала на позорную ошибку ФИФА в изображении карты Украины без Крыма
18:30
Экстра-лига по футзалу: in.IT добыли первую победу в сезоне, прервав серию неудач из восьми игр
18:10
Фонд «Армерия»: поддержка чемпионов – поддержка духа нации
Европа17:57
Тренер Жироны оценил подписание украинского вратаря
ЧМ-202617:55
Трубин напомнил ФИФА, чей Крым, после дикого инцидента на жеребьевке отбора ЧМ-2026
Бокс17:27
"Заставь себя уважать": Рой Джонс оценил реванш Усика и Фьюри
Биатлон17:18
Биатлон-2024/2025: Йоханнес Бе одержал победу в спринте в Хохфильцене, Пидручный - в топ-15
Биатлон16:48
Пидручный стал 15-м в спринте в Хохфильцене, еще два украинца финишировали в очках
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK