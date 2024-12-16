Усик сделал прогноз на реванш с Фьюри
Чемпион WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) высказался по поводу второго боя с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).
Украинский боксер уверен, что одержит победу в реванше.
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"Я не думаю о боксе. Я не думаю о своем бое. Сейчас я расслабляюсь, говорю с тобой. Сегодня день для прессы. Сейчас я хочу чаю с медом.
Всем фанатам – я вас люблю. Мои украинские фанаты, я так обожаю вас, что вы даже не представляете. Спасибо большое. Спасибо за все.
Нокаутирую Тайсона? Я одержу победу", – сказал Усик для The Stomping Ground.
Реванш боксеров пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.
Напомним, Усик признался, будет ли искать нокаут в реванше с Фьюри.
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