Фьюри назвал причину возвращения Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу Владимира Кличко.

Британец заявил, что украинец хочет вернуться на ринг из-за денег.

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"Не надо говорить, что Кличко хочет вернуться в бокс, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Его интересуют только деньги.

Если бы он хотел стать старейшим чемпионом, он бы подрался с Чарром за временный титул WBA, но этот бой бы не принес ему деньги. Ему 48 лет и он наверняка уже потратил все заработанные средства", - приводит слова Тайсона Daily Express.

Ранее Фьюри назвал условие, при котором он согласится на реванш с Кличко.

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