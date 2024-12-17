Фьюри назвал причину возвращения Кличко
"Цыганский король" подколол украинского боксера.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу Владимира Кличко.
Британец заявил, что украинец хочет вернуться на ринг из-за денег.
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"Не надо говорить, что Кличко хочет вернуться в бокс, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Его интересуют только деньги.
Если бы он хотел стать старейшим чемпионом, он бы подрался с Чарром за временный титул WBA, но этот бой бы не принес ему деньги. Ему 48 лет и он наверняка уже потратил все заработанные средства", - приводит слова Тайсона Daily Express.
Ранее Фьюри назвал условие, при котором он согласится на реванш с Кличко.
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