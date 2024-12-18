"Я, возможно, 17": Усик назвал лучшего боксера независимо от весовой категории

Украинец рассказал про свое отношение к рейтингам.

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) высказался по поводу лучшего боксера мира на данный момент.

Украинец считает, что Теренс Кроуфорд заслуживает такого звания.

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"Для меня нет, это ничего не значит. Для меня лучший боксер независимо от веса - Теренс Кроуфорд. Я люблю этого парня, замечательный боец. Ужасно сильный боксер.

А я, возможно... Второй? Семнадцатый".

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Усик пообещал сюрприз Фьюри.

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