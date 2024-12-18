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Усик раскрыл детали визита Льюиса в тренировочный лагерь

Украинец получил советы от легендарного британца.
Сегодня, 14:20
Леннокс Льюис и Александр Усик / Getty Images
Леннокс Льюис и Александр Усик / Getty Images

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу Леннокса Льюиса

Украинец прокомментировал визит британца в его тренировочный лагерь во время подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри.

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"Это было очень здорово. Когда-то я смотрел его бои по телевизору. Теперь Леннокс Льюис приехал в мой тренировочный лагерь и наблюдал за моим спаррингом.

Я сказал: "Вау, Леннокс! Ты скучаешь по боксу? Скучаешь по тренировкам?" Он ответил: "Да, конечно". Послушайте, было здорово находиться рядом с ним. У меня был плакат. Я сказал: "Эй, чемпион, пожалуйста, подпиши его для моих сыновей". Отец моей жены тоже говорил: "Бой ты мой, Леннокс Льюис! Пожалуйста, возьми у него автограф и сделай с ним фото", - сказал Усик для The Guardian.

Ранее Майк Тайсон рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри.

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