"Я был силен": Усик вспомнил победу над Гассиевым
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик высказался о поединке против россиянина Мурата Гассиева.
По словам украинца, он доволен тем, как выступил в поединке против Мурата.
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"Когда я проводил мой последний поединок в первом тяжелом весе против Мурата Гассиева, я думаю, это был очень хороший бой, я был силен. Но, возможно, я буду хорош 21 декабря", - сказал Усик в интервью DAZN Boxing.
В 2018 году Усик победил Гассиева единогласным решением судей в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе.
Ранее Холифилд оценил шансы Усика нокаутировать Фьюри.
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