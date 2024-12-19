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"Я был силен": Усик вспомнил победу над Гассиевым

Украинский боксер победил россиянина в финале Всемирной боксерской суперсерии.
Сегодня, 12:20
Мурат Гассиев и Александр Усик / Getty Images
Мурат Гассиев и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик высказался о поединке против россиянина Мурата Гассиева.

По словам украинца, он доволен тем, как выступил в поединке против Мурата.

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"Когда я проводил мой последний поединок в первом тяжелом весе против Мурата Гассиева, я думаю, это был очень хороший бой, я был силен. Но, возможно, я буду хорош 21 декабря", - сказал Усик в интервью DAZN Boxing.

В 2018 году Усик победил Гассиева единогласным решением судей в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе.

Ранее Холифилд оценил шансы Усика нокаутировать Фьюри.

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