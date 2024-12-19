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Промоутер оценил шансы Дэвиса в бою с Богачуком

Хирн предположил, что украинец может стать удобным соперником для британца.
Сегодня, 14:31
Ишмаэль Дэвис / Getty Images
Ишмаэль Дэвис / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер британца Ишмаэля Дэвиса, высказался о его бое против украинского представителя первого среднего веса Сергея Богачука.

По мнению функционера, украинец стилистически подходит его клиенту.

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"Стиль Богачука фактически создан для Дэвиса. Он идет на тебя по прямой, не знает жалости. Он очень хороший боец, и я не могу дождаться этого боя.

Я смотрю на это так. Прежде всего, это деньги, от которых нельзя отказаться. Во-вторых, соперник стилистически подходит. В-третьих, ты качественный боец. В твой вечер ты можешь соревноваться с кем угодно. В-четвертых, если ты побьешь Богачука, ты станешь обязательным претендентом на бой с Себастьяном Фундорой, и получишь семизначный гонорар. Так что давай сделаем это", - сказал Хирн в комментарии YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Напомним, что бой Богачука с Дэвисом состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в андеркарде реванша Усик - Фьюри.

На ISPORT доступен полный состав участников будущего боксерского шоу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдди Хирн Сергей Богачук

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