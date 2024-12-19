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Тренер Фьюри раскрыл детали подготовки к реваншу с Усиком

Наставник британского боксера рассказал, на чем тот будет заточен в бою с украинцем.
Сегодня, 18:42
Тайсон Фьюри и ШугарХилл Стюард / Getty Images
Тайсон Фьюри и ШугарХилл Стюард / Getty Images

ШугарХилл Стюард, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о подготовке к реваншу против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

По словам наставника британского боксера, в бою его подопечный будет сосредоточен на том, чтобы нокаутировать своего оппонента.

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"Мы тренировались как обычно и следовали тактике, которой меня научил Эмануэль Стюард. Все о том, чтобы нанести вред сопернику, причинить ему боль и нокаутировать. Это было написано на стенах спортзала.

Чем усердней ты работаешь, тем больше награда. Тайсон продемонстрирует в субботу все, над чем мы работали. На этом заточен его разум", - приводит слова тренера SPORTbible.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Усик рассказал, как завершится его реванш с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик ШугарХилл Стюард

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